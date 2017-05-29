Суд продлил арест математика, обвиняемого в призывах к беспорядкам в Москве

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы продлил до 30 июня срок содержания под стражей преподавателя математики МФЮА Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам в центре Москвы, передает коррепондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Богатова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 июня", — сказала судья Татьяна Васюченко.

Уголовное дело возбуждено 31 марта. Пресненский суд изначально санкционировал арест Богатова сроком до 8 июня. Следствие просило данный срок продлить, обосновывая, что предварительно следствие также продлено до 30 июня, за это время Следственный комитет намерен провести ряд экспертиз, в том числе психолого-лингвистичекую. При избании меры пресечения следствие приобщило письмо из ФСБ России, с предварительной оценкой, что "в опубликованных записях Богатова есть призывы к осуществлению террористичекой деятельности".

Защита математика Богатова выступила против продления ареста, отмечая, что у матери обвиняемого есть "чуть более 1 миллиона рублей", которые она готова внести в качестве залога. В случае отказа от залога, адвокаты просили избрать более мягкую меру пресечения, то есть перевести его под домашний арест.

Сам обвиняемый вину отрицает, отмечая, что в момент публикации сообщений в интернете он находился в спортзале, а после в магазине, что подтверждают видео записи камер наблюдения в указанных местах. По словам адвоката, один IP-адрес, с которого якобы было опубликовано сообщение экстремистского характера, находится в Японии. "А человек с тем же никнеймом продолжает (после ареста Богатова) публиковать сообщения на том же ресурсе, но сейчас у него приписка к никнейму "Свободу Богатову", — сказал адвокат, отмечая, что его подзащитный не собирается скрываться, либо уничтожать какие-либо доказательства.

По версии следствия, Богатов "осуществлял призывы осуществлять взрывы, поджоги и иные действия, устрашающие население, призывы к беспорядкам, сопротивлению действиям властей, насилию над человеком". Тем самым, считает следствие, математик приследовал цель "дестабилизации политической обстановки в стране".