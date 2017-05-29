Росздравнадзор проверит информацию об удалении здоровых зубов пациентке

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Росздравнадзор проверит факт удаления 22 здоровых зубов у женщины в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении врача-стоматолога в Санкт-Петербурге, удалившего пациентке 22 здоровых зуба. Частный стоматолог получила за свои услуги почти 850 тысяч рублей.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведет проверку по данному факту", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.