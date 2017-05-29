В Люберцах на маршрутку упало дерево

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Дерево упало на маршрутку в Люберецком районе Подмосковья, информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба администрации.

"По уточненным данным, в результате ураганных порывов ветра 29 мая на территории городского округа Люберцы было повалено и сломано более 200 деревьев… В результате разгула стихии есть пострадавшие. Например, на улице Калинина в Люберцах на маршрутное такси упало дерево", — сообщили в пресс-службе, отметив, что пока нет информации о состоянии пострадавших.

По данным властей, пострадало более 15 автомобилей, 2 детских и 1 контейнерная площадки. Повреждены сотни метров ограждения.

"Для устранения последствий стихии сформировано более 20 аварийных бригад, в которые вошли управляющие компании, ресурсоснабжающие и подрядные организации… Для координации работ по ликвидации последствий стихии в Администрации городского округа создан оперативный штаб", — сказал глава Люберец Владимир Ружицкий, которого цитирует пресс-служба.