Прошедший ураган не осложнил движение на дорогах Москвы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На дорогах Москвы после грозы и урагана днем в понедельник не отмечается серьезного затруднения движения, общий уровень загруженности составляет 5 баллов, сообщили РИА Новости в информационном центре департамента транспорта столицы.

Ранее в понедельник в Москве начался ураган. Порывы ветра в столице достигают 16 метров в секунду. Ураган с ливнем и грозой может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.

"На данный момент общий уровень загруженности дорог Москвы составляет 5 баллов. Осложнения движения наблюдаются на Рубцовской набережной в сторону улицы Госпитальная, от Электрозаводского моста до улицы Новая дорога", — рассказала собеседница агентства.

Кроме того, движение осложнено от улицы Новый Арбат в сторону центра от Смоленской набережной до Арбатского переулка, а также на Шоссе Энтузиастов в сторону области от 2-го Кабельного проезда до улицы Буракова.

ТТК загружено на внешней стороне от Лужнецкой набережной до улицы Большая Тульская, от Проспекта Мира до Ленинградского проспекта, а также на внутренней стороне от Ленинского проспекта до улицы Паперника. Низкие скорости на Садовом кольце отмечены на внутренней стороне от Кудринской площади до Большого Козихинского переулка.

В связи с неблагоприятными погодными условиями возрастает вероятность обрыва и провисания линий электропередач, падения деревьев и широкоформатных рекламных конструкций, что может привести к угрозе для жизни людей, повреждению автотранспорта, созданию аварийных ситуаций, а также общему ухудшению дорожно-транспортной обстановки, отмечают в департаменте транспорта.

Также в департаменте добавили, что водителям необходимо быть особенно внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и не совершать необоснованных маневров, не оставлять машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. По возможности рекомендуется отказаться от использования личных автомобилей и поставить их в гараж.