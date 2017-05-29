Упавшее дерево повредило две машины на юго-западе Москвы

Автомобиль, пострадавший в результате урагана в Москве. 29 мая 2017

Автомобиль, пострадавший в результате урагана в Москве. 29 мая 2017

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Два легковых автомобиля повреждены упавшим деревом во время урагана на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Упавшее дерево возле дома 9А на Профсоюзной улице повредило два автомобиля", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще одно дерево рухнуло вблизи дома 4 на улице 7-я Текстильщиков на юго-востоке столицы, перегородив проезжую часть.

По данным столичного главка СК РФ, жертвами урагана в Москве стали шесть человек. По факту гибели людей проводятся доследственные проверки.

До утра в столице будет идти сильный дождь, гроза, град, ветер усилится до 22 метров в секунду. По прогнозу МЧС, во время непогоды возможны подобные ЧП — от повреждений ЛЭП до поваленных деревьев и рекламных конструкций, а также ДТП.