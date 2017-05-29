Директору детского лагеря в Карелии назначили 100 тысяч рублей штрафа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Суд прекратил уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Золото Белого моря" Дениса Орлова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности; ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по республике Карелия.

"В ходе расследования уголовного дела обвиняемый примирился с потерпевшими и загладил причиненный преступлением вред, а также с учетом того, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, по ходатайству следователя постановлением суда в отношении Орлова уголовное дело прекращено, и назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на сумму 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В июне 2016 года СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушений в детском лагере "Золото Белого моря" по признакам преступления "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору". В частности, по данным СК, при организации туристической программы "Сокровища Белого моря" на острове Сидоров Кандалакшского залива Белого моря и палаточных лагерей для ее участников были выявлены многочисленные грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В период функционирования лагеря в Лоухскую ЦРБ были госпитализированы трое детей: двое с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, один с респираторным заболеванием.