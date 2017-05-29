В Москве во время урагана пострадали более 40 человек, есть погибшие

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 40 человек обратились за медицинской помощью в Москве из-за урагана, есть погибшие, сообщил в понедельник столичный градоначальник Сергей Собянин.

"В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших", — написал мэр в своем официальном аккаунте в Twitter.