В Люберцах из-за сорванного ветром листа железа пострадала женщина

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В подмосковных Люберцах из-за сорванного с контейнерной площадки ураганом листа железа пострадала женщина, всего в городе упали более 100 деревьев, сообщила пресс-служба округа.

"По данным "Службы-112" городского округа Люберцы, в поселке Красково сорвавшимся с контейнерной площадки листом железа повредило три автомобиля и ударило женщину. К ней была направлена бригада "Скорой помощи", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в результате стихии было повалено более 100 деревьев. На улицы выведена техника, задействованы сотрудники управляющих компаний, водоканала и электросетей. Сейчас рабочие заняты распилом деревьев, упавших на линии электропередач, автомашины, подъезды и остановки общественного транспорта.

Несколько часов назад в Москве и области начался ураган. Порывы ветра в столице достигают 16 метров в секунду. Непогода может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков. Поступают многочисленные сообщения о падениях деревьев в разных районах города и в Подмосковье.