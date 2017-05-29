Спасатели предупредили о подъемах рек в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 29 мая — РИА Новости, Светлана Берило. МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о подъеме уровней воды в реках региона на 29-30 мая.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказского УГМС", в связи с избыточной увлажненностью почвы, повышенным фоном уровней воды и учетом времени добегания, днем 29 мая и до конца суток 30 мая на реке Чамлык в устьевой части реки Лаба, а также в среднем и нижнем течении реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок, местами с достижением опасных отметок", — говорится в сообщении.

Спасатели просят жителей и гостей края соблюдать меры безопасности. В случае сильных грозовых дождей, града, подъема уровней рек следует остерегаться оборванных электрических проводов, высоких строений, линий электропередачи, деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов.