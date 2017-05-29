В Подмосковье при падении дерева пострадал ребенок

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ребенок пострадал из-за падения дерева в Одинцовском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе района.

"Мы получили информацию о том, что ребенок пострадал, оперативно вызвана скорая помощь… не сильно пострадал, по нашей информации, это рваная рана", — отметил собеседник агентства.

Несколько часов назад в Москве и области начался ураган. Порывы ветра в столице достигают 16 метров в секунду. Непогода может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков. Поступают многочисленные сообщения о падениях деревьев в разных районах города и в Подмосковье.