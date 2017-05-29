В Москве из-за урагана может ухудшиться движение на дорогах

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Движение на дорогах Москвы может осложниться из-за урагана, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник.

Ранее в понедельник в Москве начался ураган. Порывы ветра в столице достигают 16 метров в секунду. Ураган с ливнем и грозой может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.

"Непогода может негативно отразиться на дорожной ситуации. В связи с неблагоприятными погодным условиями в городе возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий", — говорится в сообщении.

В ЦОДД отметили, что просят водителей быть аккуратными на дорогах во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожной ситуации. По возможности автовладельцам советуют пользоваться городским транспортом и не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.