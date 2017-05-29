Источник: прохожего убило упавшим деревом у метро "Университет" в Москве

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Поваленное сильным ветром дерево убило человека близ метро "Университет" на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Возле дома 18 по Ломоносовскому проспекту после падения дерева погиб мужчина", — сказал собеседник агентства.

Официально эта информация пока не подтверждается.

Несколько часов назад в Москве и области начался ураган. Порывы ветра в столице достигают 16 метров в секунду. Непогода может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков. Поступают многочисленные сообщения о падениях деревьев в разных районах города и в Подмосковье.