В Екатеринбурге ребенок сломал позвоночник на прогулке в детском саду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге в детском саду №143 ребенок сломал позвоночник, катаясь с горки, сообщает прокуратура Свердловской области.

По данным ведомства, в понедельник во время прогулки пятилетний ребенок, скатываясь с детской горки, упал и получил травму. Его доставили в Детскую городскую больницу №9, где врачи поставили предварительный диагноз — "перелом в грудной клетке позвоночника".

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.