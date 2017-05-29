В Ставрополье власти отложили эвакуацию людей, которым грозит подтопление

ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Власти вновь отложили эвакуацию жителей восточных районов Ставрополья, которым угрожает подтопление, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Впервые планы об эвакуации населенных пунктов на востоке Ставрополья, которым может угрожать подтопление, были озвучены в субботу, однако спустя несколько часов власти решили отложить эвакуацию до осложнения обстановки.

В понедельник пресс-служба губернатора повторно заявила о намерении эвакуировать жителей семи населенных пунктов Буденновского и Советского района. По информации властей, решение связано с повышенным притоком воды в Отказненское водохранилище и растущим темпом его наполнения, способным привести к максимальным значениям объема воды, что создает риски разгерметизации.

В понедельник глава МЧС России Владимир Пучков заверил, что дамбу на Отказненском водохранилище в Ставропольском крае не прорвет, и отверг возможность второй волны паводка. В ФГБУ "Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища" также сообщили, что водохранилище заполнено менее чем наполовину, угрозы подтопления нет, так как уровень воды в верховьях рек стабилизируется, а приток воды стал уменьшаться.

"Укреплена дамба Отказненского водохранилища. В ближайшие часы завершится строительство обводного канала. Его ширина увеличена в три раза. Это позволит предотвратить достижение критического уровня воды в водохранилище, защитить его от разгерметизации, а близлежащие поселения – от затопления. Это дает возможность отсрочить эвакуацию всех населенных пунктов, кроме села Отказное, как минимум, до 16.00 мск понедельника. Поводов для паники нет", — отмечено в сообщении.

В общей сложности, по данным властей Советского района края, планировалось эвакуировать более 35 тысяч человек. По факту были эвакуированы только жители села Отказного.