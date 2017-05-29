Житель Югры, отпугивая медведя, застрелил знакомого

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая — РИА Новости. В Нижневартовском районе ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который убил выстрелом своего знакомого, пытаясь отпугнуть медведя, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 25 мая. Арендатор делянки вместе с двумя своими знакомыми пытался отпугнуть медведя и выгнать его за пределы участка. При этом мужчины обходили территорию, не попадая в зону видимости друг друга.

"Услышав лай собак и заметив шевеление в кустах, один из мужчин, не убедившись, кто в них находится, произвел выстрел в сторону кустов, в которых находился его знакомый. От полученного огнестрельного ранения последний скончался в одном из медицинских учреждений города Нижневартовска", — отметили в следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.

Как заявили в ведомстве, в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.