МАК собрал комиссию для расследования крушения самолета в Подмосковье

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолета Як-18 в Московской области, при котором погибли три человека, говорится на сайте комитета.
"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Татьяна Морозова сообщила, что следователи завели дело после крушения самолета, рассматриваются три основные версии трагедии: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и отказ техники.