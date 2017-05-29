Кузнецова: к семье задержанного на Арбате мальчика вопросов раньше не было

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Социальные службы не выявляли проблем в семье мальчика, задержанного ранее за чтение стихов на Арбате; аппарат уполномоченного по правам ребенка ждет результатов внутренней проверки МВД и следит за ситуацией, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"С семьей все нормально и в школе. По крайне мере у соцслужб к семье вопросов нет", — сказала РИА Новости Кузнецова.

Она уточнила, что сейчас проводится внутренняя проверка МВД, "то есть – насколько все эти действия были корректны".

"То есть оправданность их понятна в плане закона. Проводится внутренняя ведомственная проверка, но есть различные вопросы к запланированному, к тому имели ли место быть специальные какие-то (действия). Дождемся официальной позиции", — добавила омбудсмен.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в разговоре с журналистами, данная ситуация подняла вопрос об организации детского конструктивного досуга. Омбудсмен также отметила, что аппарат уполномоченного будет следить за ситуацией.

В ночь на субботу источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что московские полицейские задержали девятилетнего мальчика, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания мальчика на улице Воздвиженка, который находился без сопровождения родителей.

Позднее мальчика передали отцу, который прибыл в отдел полиции. В МВД сообщили, что мальчик занимался попрошайничеством, за что и был задержан полицией, но поскольку ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения.