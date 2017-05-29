Задержанный на 4,5 часа самолет в Пхеньян вылетел из Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Рейс из Владивостока в Пхеньян авиакомпании Air Koryo (государственная национальная авиакомпания Северной Кореи), ранее задержанный на 4,5 часа, вылетел в КНДР, сообщается на сайте Международного аэропорта Владивосток.

Ранее в аэропорту сообщали, что рейс на 15.35 задержится до 20.00 местного времени (13.00 мск), причина этого не уточнялась. Еще один рейс в Пхеньян в 12.20 (05.20 мск) вылетел по расписанию. Прибыл самолет из КНДР также по расписанию.

Согласно данным на сайте аэропорта, самолет вылетел в 20.09 (13.09 мск).

Ранее рейсы на Пхеньян задерживались в апреле по решению руководства авиакомпании. Тогда представитель местной турфирмы "АльфаОмега", которая продает туры в Северную Корею, сообщал, что у Air Koryo такое впервые.

В частности, рейсы откладывались в день после парада по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 специально приглашенных иностранных журналистов. Два рейса в Китай и один рейс в Россию задерживались более чем на 6 часов.

В понедельник КНДР запустила ракету с восточного побережья страны, она пролетела 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, при этом ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Токио заявил решительный протест и осуждение "в самых жестких выражениях". Пуск ракеты генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН.