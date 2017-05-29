В Москве суд изменил порядок рассмотрения дела фигуранта "акции 26 марта"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы изменил порядок рассмотрения дела в отношении Станислава Зимовца, обвиняемого в насилия над полицейским во время несанкционированной акции в столице 26 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

"Прекратить особый порядок, назначить общее разбирательство на 5 июня", — сказала судья.

При адвокате по назначению обвиняемый был готов на рассмотрение уголовного дела в особом порядке, то есть с полным признанием вины и без исследования доказательств. Но затем Зимовец отказался признавать вину.

Зимовец обвиняется в том, что во время акции в Москве кинул камень, который попал полицейскому в низ спины.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом. Четыре человека арестованы по уголовному делу о нападениях на силовиков: это Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Андрей Косых. В отношении трех из них расследование уже завершено.