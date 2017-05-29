Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае получили первые выплаты

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Жители Красноярского края, пострадавшие от крупных пожаров 24 мая и потерявшие жилье, получили первую материальную помощь в размере 12 тысяч и 10 тысяч рублей, сообщила заместитель председателя краевого правительства — министр социальной политики Галина Пашинова.

По ее словам, в результате пожаров пострадало 596 человек, 207 семей, в том числе 102 ребенка и 140 пенсионеров. Об этом она доложила губернатору в ходе еженедельного оперативного совещания.

"Материальная помощь в размере 12 тысяч рублей в Лесосибирске и 10 тысяч рублей в других районах на каждого члена семьи погорельцев выплачена. Деньги на семью в связи с утратой имущества продолжают перечисляться. Организован сбор одежды, бытовой техники и принадлежностей для пострадавших семей. Организован патронаж каждой семьи", — подчеркнула Пашинова.

Губернатор края Виктор Толоконский подчеркнул, что в ближайшее время будет известно точное количество жилья и строений, которые необходимо построить или приобрести.

"Самые неотложные меры помощи пострадавшим оказаны. Мы переходим ко второму этапу, более сложному — приобретению и строительству домов для погорельцев. В течение недели необходимо подготовить полный перечень объектов, которые нужно построить, список жилых помещений, которые придется приобретать", — сказал глава края.

По его словам, следующим шагом станет работа по усилению защищенности от пожаров населенных пунктов, расположенных в лесной зоне, по усилению надзора за деятельностью предприятий лесной отрасли в части выполнения противопожарных правил и норм и укреплению муниципальных пожарных постов.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в Красноярском крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге были подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. В результате пожара погибли три человека. Более 90 жителей обратились к медикам. В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня.

По уточненным данным МЧС, 24 мая в пяти населенных пунктах пожары уничтожили 138 жилых домов, где проживали 620 человек, в том числе 110 детей, три человека погибли.