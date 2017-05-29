СК начал проверку после смерти мужчины в отделе полиции в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после смерти мужчины в отделе полиции в Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Проводится доследственная проверка по факту наступления смерти местного жителя в 55-м отделе полиции УМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 28 мая наряд полиции доставил в отдел злоупотреблявшего спиртным 55-летнего мужчину. Его осмотрела бригада "скорой помощи", в госпитализации он не нуждался. Мужчину поместили в камеру административно-задержанных.

"В 22 часа 20 минут было обнаружено тело задержанного без видимых признаков насильственной смерти", — отмечает СК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.