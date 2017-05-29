Житель Великого Устюга напал с ножом на полицейского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Великого Устюга, который подозревается в нападении на полицейского с ножом, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

По данным ведомства, полицейские разыскивали молодого человека в связи с заявлением матери о его безвестном исчезновении. На автозаправке они увидели подходящего по приметам мужчину, спросили его фамилию, а тот без объяснения причин напал на них.

"По версии следствия, около 22 часов 27 мая 2017 года подозреваемый, находясь на обочине автодороги "Урень-Шарья-Котлас" в районе автозаправочной станции "ЛУКОЙЛ", вооружившись ножом, причинил телесные повреждения сотруднику ОМВД России по Великоустюгскому району, находившемуся при исполнении должностных обязанностей. Он нанес полицейскому ранения в область груди и руки, которые квалифицируются как причинившие легкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

Молодой человек, также оказав сопротивление при задержании, сломал кисть руки другому сотруднику полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье "применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти".