Третий фигурант "дела 26 марта" не признал вину

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Третий фигурант дела о нападении на полицейского во время несогласованной акции в Москве 26 марта Станислав Зимовец не признал вину и заявил об отказе от рассмотрения его дела в особом порядке, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

"Я отказываюсь от особого порядка, потому что я не признаю свою вину", — сказал он.

Первый приговор по этому делу суд вынес в отношении актера и директора съемочной площадки Юрия Кулия, который получил восемь месяцев колонии-поселения. Еще один подсудимый, плотник Александр Шпаков получил 1,5 года колонии. Оба полностью признали вину, их дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств по делу. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.