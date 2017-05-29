В Москве задержали подозреваемого в убийстве адвоката

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Оперативники задержали подозреваемого в убийстве адвоката на северо-востоке Москвы, застреленной в конце апреля, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Адвоката Наталью Вавилину застрелили вечером 26 апреля в доме на Алтуфьевском шоссе. Как заявляли РИА Новости в адвокатской коллегии "Дельфи", где она работала, при жизни Вавилиной не поступало никаких угроз.

"Благодаря грамотно спланированной работе следователей … и сотрудников столичного уголовного розыска установлен и сегодня утром задержан по подозрению в совершении указанных преступлений 42-летний Марат Янбухтин", — сказала Иванова.

Сейчас мужчина доставлен в следственный отдел, вскоре ему планируется предъявить обвинение. О его вероятных мотивах пока не сообщается.

Как отмечали в Федеральной палате адвокатов, Вавилина стала седьмым адвокатом, убитым в России за последние два года. Всего же с 2001 года были убиты 45 адвокатов, при этом большинство преступлений до сих пор не раскрыты, отмечали в ФПА.