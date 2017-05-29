Суд в Москве продлил домашний арест экс-владельца производства воды "Архыз"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста экс-бенефициара компании "Висма", производящей минеральную воду "Архыз", Валерия Герюгова, который обвиняется в хищении у Сбербанка кредитов почти на 2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Ошеров.

"Суд продлил домашний арест до 31 августа. Мы настаивали на избрании иной меры пресечения, предлагали суду залог в размере 2 миллионов рублей", — сказал адвокат.

Герюгов находится под домашним арестом с 10 апреля. Расследование началось после обращения в МВД РФ представителей Сбербанка о хищении кредитов на 1,8 миллиарда рублей, выделенных в 2012 году группе компаний "Висма", бенефициаром и руководителем которой являлся Герюгов.

По данным СМИ, в настоящий момент структуры, занимавшиеся производством известной минеральной воды "Архыз", находятся в стадии банкротства. Финансовые трудности у "Висмы" начались в 2015 году, ее руководитель связывал возникшую ситуацию с падением продаж минеральной воды.