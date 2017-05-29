В Кузбассе бизнес-леди не указала в декларации 67,5 миллиона рублей доходов

КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. Индивидуальный предприниматель в Кемеровской области подозревается в уклонении от уплаты налогов с физического лица с доходов на сумму 67,5 миллиона рублей, сообщило в понедельник региональное следственное управление СК РФ.

"Индивидуальный предприниматель, занимаясь предоставлением в аренду имущества, в 2015 году получила доход от продажи здания на сумму порядка 67,5 миллиона рублей. В связи с этим коммерсант обязана была рассчитать и уплатить в бюджет налог. Однако предприниматель уклонилась от уплаты налогов, не указав полученный доход в декларации", — говорится в сообщении.

По данным следствия, нарушения выявили сотрудники налоговой при проверке декларации. Предпринимательница стала фигуранткой уголовного дела по статье "уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в крупном размере".

Как отмечает ведомство, в рамках расследования будет изучена финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных в бюджет государства.

"В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба", — добавили в СУСК.