Суд арестовал предполагаемого виновника взрыва в воронежской бане

ВОРОНЕЖ, 29 мая — РИА Новости. Суд арестовал до 24 июля предполагаемого виновника взрыва в бане в Воронеже, в результате которого погибли два человека и была ранена женщина, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Елена Мануковская.

Следствие на минувшей неделе объявило о задержании предполагаемого виновника взрыва здания в Воронеже, где располагалась баня. По данным СК, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 47-летний уроженец Ижевска Удмуртской Республики, проживающий в Воронеже, при допросе воздержался от дачи показаний. Следствие планировало обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Арестован по 24 июля 2017 года", — сказала Мануковская.

Взрыв отопительного оборудования в Воронеже в здании по Монтажному проезду, где располагалась баня, произошел около 22.30 мск 11 декабря 2016 года. В результате разрушилась левая часть здания и загорелись помещения. После ликвидации пожара под завалами были обнаружены тела двух мужчин — 66 и 46 лет. С места происшествия с телесными повреждениями была госпитализирована 41-летняя женщина.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что причиной пожара послужил взрыв газа из-за его концентрации в одном из помещений здания. Следствие возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Следствие выяснило, что подозреваемый, будучи директором фирмы, оформил нежилое помещение на мать своей жены, которая является инвалидом, и разместил там, помимо фирмы, еще банный комплекс и хостел.

"Кроме того… в нарушение каких-либо норм и правил газификации здания, кустарным способом, самостоятельно установил газовое оборудование для отопления вышеуказанного помещения, что и стало причиной произошедшего взрыва", — отмечало следствие.