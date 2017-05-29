Виновник ДТП в Приморье уже привлекался за смерть на дороге

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Полиция установила, что водитель в Приморье, который, по предварительным данным, в пьяном состоянии сбил трёх пешеходов и скрылся, уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, сообщает краевое УМВД РФ.
"Установлено, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Злостный нарушитель Правил дорожного движения заключен под стражу", — говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку, по результатам будет принято процессуальное решение.