Виновник ДТП в Приморье уже привлекался за смерть на дороге

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Полиция установила, что водитель в Приморье, который, по предварительным данным, в пьяном состоянии сбил трёх пешеходов и скрылся, уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, сообщает краевое УМВД РФ.

Утром в понедельник сообщалось, что полиция задержала жителя Приморья, который, предположительно, сбил трёх пешеходов на трассе и скрылся, один из пострадавших погиб. Двоим назначено амбулаторное лечение. Машину со следами ДТП нашли в Партизанске, спустя несколько часов в селе Новицкое задержан предполагаемый водитель, он был в состоянии алкогольного опьянения.

"Установлено, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Злостный нарушитель Правил дорожного движения заключен под стражу", — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку, по результатам будет принято процессуальное решение.