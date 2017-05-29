Глава МЧС потребовал скорее подсчитать ущерб от паводка на Ставрополье

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков в понедельник потребовал ускорить подсчет ущерба от паводка в Ставропольском крае, чтобы федеральное правительство могло выделить пострадавшим помощь.

"В короткие сроки мы должны завершить работы по оценке последствий для внесения всех необходимых документов в правительство РФ", — сообщил министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии.

При этом он указал, что в составе оценочных бригад, которые сейчас работают на местах, должны быть представители местной общественности. "Окончательные решения принимают владельцы домовладений", — подчеркнул Пучков.

По данным МЧС, количество подтопленных домов в Ставропольском крае продолжает снижаться. За сутки число подтопленных населенных пунктов сократилось на четыре, домов — на 30.

В настоящее время в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1529 жилых домов.

В превентивных целях отселены почти 3 тысячи человек, 359 из них находятся в пунктах временного размещения.