Дамбу на Ставрополье не прорвет, заверил Пучков

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков заверил в понедельник, что дамбу на Отказненском водохранилище в Ставропольском крае не прорвёт, и отверг возможность второй волны паводка.

"Никакой второй волны паводка нет и не будет. Сейчас паводковая волна смещается вниз по течению реки Кума, но в верхних районах Ставрополья вода уже уходит", — сказал министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии. По его словам, там уже ведутся аварийно-восстановительные работы.

По его словам, угрозы прорыва дамбы Отказненского водохранилища нет: "Прогноз погоды стабильный (как сообщалось, сброс воды увеличился из-за ливней). Дамба водохранилища стабильна и выдержит удар стихии".

При этом он одобрил принятое решение об отселении жителей семи сёл в целях безопасности, назвав его профилактической мерой и поручив продолжать отселять людей из зон возможного подтопления.

В свою очередь начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер по видеосвязи доложил министру, что на данный момент отселены жители населённого пункта Отрадное, расположенного у подножья плотины. В 12.00 будут приниматься решения по отселению жителей Зеленокумска и других населённых пунктов.

По его словам, сейчас дамбу укрепляют мешками с песком. Притоки воды заметно упали, уровень водохранилища не поднимается, "переход за опасную красную черту возможен, но специалисты говорят, что угрозы нет", отметил Одер.

Часть группировки МЧС переброшена из наиболее пострадавшего от паводка Минераловодского района в Будённовский и Советский районы, куда смещается паводковая волна.

Всего в Ставропольском крае в ликвидации последствий паводка задействованы более 3320 человек и 600 единиц техники.