На трассе в Югре столкнулись грузовик и легковушка, три человека погибли

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая – РИА Новости. На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в понедельник днем произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба окружного управления МВД.

По информации ведомства, авария произошла около 12 часов по местному времени (10.00 мск) на 687-м километре указанной автодороги.

"По предварительным данным, столкнулись "ВАЗ-2110" и грузовой автомобиль. В результате происшествия три человека погибли", — отметили в УМВД, добавив, что в настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливая причины и обстоятельства произошедшего.