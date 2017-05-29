В Иркутской области за сутки потушили десять природных пожаров

ИРКУТСК, 29 мая – РИА Новости. На землях лесного фонда Иркутской области за прошедшие сутки ликвидировано 10 пожаров на площади 4,7 тысячи гектар, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Накануне, 28 мая, на землях лесного фонда в Иркутской области было ликвидировано 10 пожаров общей площадью 4624,5 га, покрытых лесом, и восемь нелесных гектаров… В локализованном состоянии на утро 29 мая оставались два пожара в Братском районе и один — в Качугском. Там огонь остановлен на площади 6682 гектара. Продолжало действовать зарегистрированное накануне возгорание площадью 130 гектар в Усть-Илимском районе, а также ранее обнаруженные пожары общей площадью 4068 гектар, покрытых лесом, и 20 гектар редколесья, два из которых в Катангском и один — в Тайшетском районах", — говорится в сообщении.

Всего к тушению лесных пожаров 28 мая были привлечены 530 человек, в том числе 124 пожарных-десантника.

По данным ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в понедельник чрезвычайный пожарной опасности прогнозируется в 14 районах области.