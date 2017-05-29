В Кузбассе будут судить водителя школьного автобуса за ДТП с пострадавшими

КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. Водитель школьного автобуса из кузбасского города Киселевска, по вине которого в ДТП с участием "БелАЗа" пострадали дети-пассажиры, предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщили РИА Новости в понедельник в главке МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, авария произошла в ноябре 2016 года в Новокузнецком районе. На перекрестке автодороги общего пользования с технологической произошло столкновение школьного автобуса "Паз" и автомобиля "БелАЗ". В салоне автобуса находились 17 детей, которые возвращались из оздоровительного лагеря в Киселевск.

"В результате аварии травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров. Вред здоровью, причиненный одной из пострадавших, экспертами признан как тяжкий. По факту ДТП следователем было возбуждено уголовное дело", — сказал представитель полицейского главка.

Как было установлено в ходе следствия, аварию спровоцировал водитель автобуса, который нарушил несколько пунктов правил дорожного движения, в том числе выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Новокузнецкий районный суд. Санкции статьи обвинения, предъявленного 45-летнему водителю, предусматривают до двух лет лишения свободы.