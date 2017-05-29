В Кузбассе будут судить водителя школьного автобуса за ДТП с пострадавшими

КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. Водитель школьного автобуса из кузбасского города Киселевска, по вине которого в ДТП с участием "БелАЗа" пострадали дети-пассажиры, предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщили РИА Новости в понедельник в главке МВД по Кемеровской области.
"В результате аварии травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров. Вред здоровью, причиненный одной из пострадавших, экспертами признан как тяжкий. По факту ДТП следователем было возбуждено уголовное дело", — сказал представитель полицейского главка.
Как было установлено в ходе следствия, аварию спровоцировал водитель автобуса, который нарушил несколько пунктов правил дорожного движения, в том числе выехал на перекресток на красный сигнал светофора.
Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Новокузнецкий районный суд. Санкции статьи обвинения, предъявленного 45-летнему водителю, предусматривают до двух лет лишения свободы.