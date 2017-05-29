В Кузбассе прохожий задержал уличного грабителя

КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. Житель кузбасского города Ленинск-Кузнецкий помог полицейским задержать уличного грабителя, выхватившего сумку у горожанки, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном главке МВД.
"Он рассказал, что не смог пройти мимо женщины, которая плакала посреди улицы. Узнав, что случилось, мужчина предложил свою помощь. Они вместе пошли в сторону гаражей, куда скрылся грабитель. Вскоре горожанка заметила похитителя, который в это время изучал содержимое ее сумки. Злоумышленник увидел потерпевшую и попытался убежать. Однако мужчина, сопровождавший женщину, догнал его и удерживал до прибытия полицейских", — сказали в ведомстве.
Ранее судимый 34-летний подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по статье "грабеж", максимальные санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.