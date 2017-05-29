В Кузбассе прохожий задержал уличного грабителя

КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. Житель кузбасского города Ленинск-Кузнецкий помог полицейским задержать уличного грабителя, выхватившего сумку у горожанки, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном главке МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне днем. Неизвестный догнал на улице 36-летнюю женщину, вырвал из ее рук сумку, в которой находились кошелек и продукты, и скрылся. Полицейские прибыли по указанному адресу и обнаружили злоумышленника в одном из ближайших гаражных кооперативов. Налетчика удерживал молодой человек.

"Он рассказал, что не смог пройти мимо женщины, которая плакала посреди улицы. Узнав, что случилось, мужчина предложил свою помощь. Они вместе пошли в сторону гаражей, куда скрылся грабитель. Вскоре горожанка заметила похитителя, который в это время изучал содержимое ее сумки. Злоумышленник увидел потерпевшую и попытался убежать. Однако мужчина, сопровождавший женщину, догнал его и удерживал до прибытия полицейских", — сказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что неравнодушным прохожим оказался 25-летний местный житель. Руководство межмуниципального отдела МВД "Ленинск-Кузнецкий" решило его поощрить за помощь в задержании злоумышленника. Похищенное изъяли и вернули законной владелице.

Ранее судимый 34-летний подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по статье "грабеж", максимальные санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.