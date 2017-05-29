Под Красноярском выясняют обстоятельства жесткой посадки самолета

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Абаканская транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки двухместного самолета в Минусинском районе Красноярского края, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
"Пилот с места происшествия скрылся. Заявка на использование воздушного пространства пилотом не подавалась. По предварительной информации, воздушное судно в установленном законом порядке не зарегистрировано", — сказала Горбунова.
Ранее МЧС сообщало, что в результате жесткой посадки были повреждены провода и оказались обесточены три поселка.