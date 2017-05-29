Житель Челябинска, насмерть забивший молотком родителей, пойдет под суд

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в жестоком убийстве своих родителей, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры области, 11 июня 2016 года в квартире в Курчатовском районе Челябинска между обвиняемым Кружкиным и его отцом произошла ссора на почве неприязненных отношений, в результате он много раз ударил отца руками, ногами и молотком. Потом он не менее трех раз ударил молотком по голове свою мать, также находившуюся в квартире, поджег шкаф с одеждой и скрылся, уточняет прокуратура.

Обвиняемый характеризуется удовлетворительно, учащийся одного из колледжей Челябинска, увлекается спортом, добавляет прокуратура.

"Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Кружкин обвиняется в "убийстве двух лиц, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление", "умышленном уничтожении и повреждении имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога", добавляется в сообщении.