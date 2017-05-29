Житель Челябинска, насмерть забивший молотком родителей, пойдет под суд

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в жестоком убийстве своих родителей, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
Обвиняемый характеризуется удовлетворительно, учащийся одного из колледжей Челябинска, увлекается спортом, добавляет прокуратура.
"Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Кружкин обвиняется в "убийстве двух лиц, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление", "умышленном уничтожении и повреждении имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога", добавляется в сообщении.