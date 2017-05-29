При пожаре в Тюменской области погибли мужчина и трое детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Жертвами пожара в Тюменской области стали мужчина и трое маленьких детей, сообщило в понедельник региональное ГУ МЧС.

По данным управления, трагедия случилась в ночь на понедельник в Заводоуковске, где площади 64 квадратных метра вспыхнул частный жилой дом. В тушении участвовали 23 пожарных на 11 спецмашинах.

"В ходе проведения разведки и тушения пожара была спасена и передана врачам скорой помощи женщина. Жертвами пожара стали глава семьи 1984 года рождения и трое мальчиков, один 2014 года рождения и двое 2016 года рождения", — уточняет ведомство.

По информации ГУ МЧС, дознавателями и специалистами областной испытательной пожарной лаборатории рассматриваются разные версии причин ЧП, но основных две: неосторожное обращение с огнем при курении и аварийный режим работы электрооборудования.