"Ъ": экс-глава Удмуртии признался в получении взяток

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признался в получении взяток с оговорками. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

По информации издания, бывший чиновник до сих пор оспаривает размер вменяемой ему суммы подкупа, однако СКР удалось получить признательные показания по отдельным эпизодам коррупционного дела.

Как пояснил адвокат экс-губернатора, позиция Соловьева в дальнейшем может привести к "смягчению наказания". Защитник также отметил, что следствие располагает информацией, которая подтверждает обоснованность обвинений против бывшего главы Удмуртии.

Александр Соловьев был задержан в апреле этого года по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, в 2014–2016 годах губернатор получил порядка 139 миллионов рублей от организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй в Удмуртии. Чиновнику также была выделена доля в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Предполагалось, что Соловьев обеспечит оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также обеспечит фирмы лицензиями на геологоразведку и добычу песка и гравия.