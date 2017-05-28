СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Следователи завели дело после крушения легкомоторного самолета Як-18 в Московской области, при котором погибли три человека, сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Татьяна Морозова.

Самолет в субботу упал в поле на западе Подмосковья в районе 108-го километра Можайского шоссе. По последним данным, погибли три человека. Проверку по факту авиапроисшествия вели следователи.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту катастрофы легкомоторного самолета в Можайском районе Подмосковья", — говорится в сообщении.

Следствие рассматривает три основные версии трагедии: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и отказ техники.