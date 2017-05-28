В Якутске проверят аттракцион-аквазорб, где чуть не задохнулся ребенок

ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Следователи проверяют аттракцион "Шар на воде" в Якутске на соответствие нормам безопасности после того, как там чуть не погиб шестилетний ребенок, сообщает следственное управление СК по Якутии.

Проверка проводится после публикаций в местных СМИ о том, что шестилетнего ребенка зажало стенками сдувшегося аквазорба. Ребенок начал задыхаться, а администрация аттракциона не приняла мер к предотвращению происшествия.

"По словам родителей ребенка, к помощи медиков они не обращались, состояние здоровья малыша удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках процессуальной проверки следователи устанавливают собственника аттракциона, а также все обстоятельства произошедшего.