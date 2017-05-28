В Приморье прокуратура проводит проверку после жесткой посадки вертолета

ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки вертолета в Приморье, по уточненным данным, на его борту находилось 12 человек, сообщает ДВТП в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в Приморье в субботу аварийную посадку совершил вертолет Ми-8, причиной ЧП стал отказ двигателя вертолета. Пострадал один человек , погибших нет.

"В субботу, 27 мая, около 19.00 часов (12.00 мск) вертолет Ми-8Т (эксплуатант ООО "Дальнереченск Авиа") совершил жесткую посадку недалеко от поселка Восточный Красноармейского района Приморского края. На борту находилось три члена экипажа и девять пассажиров, один из которых травмирован", — сообщает транспортная прокуратура.

Отмечается, что после авиационного события организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

"По указанию Дальневосточного транспортного прокурора по факту авиационного события Хабаровский и Приморский транспортные прокуроры проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов", — говорится в сообщении.