Кузнецова заявила, что делать выводы о задержанном в Москве мальчике рано

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что рано делать однозначные выводы в ситуации с задержанием девятилетнего мальчика на Арбате в Москве, сообщает пресс-служба детского омбудсмена в субботу.

В ночь на субботу источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что московские полицейские задержали девятилетнего мальчика, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания мальчика на улице Воздвиженка, который находился без сопровождения родителей.

"Делать однозначные выводы о случившемся преждевременно. Вопросы вызывают как наличие поводов для задержания ребенка, так и адекватность действий сотрудников полиции, о чем свидетельствуют фото и видеоматериалы, а также показания очевидцев", — сказала она.

По ее словам, "каждый взрослый, не говоря уже о взрослых в погонах, должен вести себя максимально корректно в общении с ребёнком: своим или чужим".

Она добавила, что "в настоящее время наша задача – убедиться, что безопасности ребёнка ничего не угрожало, не угрожает и не будет угрожать. Ни на улице, ни дома. Любая история, в которой задействован ребёнок, требует предельной объективности и чуткости. Спекулировать на таких историях как минимум некрасиво".