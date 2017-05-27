В Ставропольском крае сократилось число подтопленных домов

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Количество домов, подтопленных паводком в Ставропольском крае, сократилось за день более чем на 200, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе МЧС России.
"В девяти муниципальных образованиях остаются подтопленными 1559 домов, это на 230 меньше по сравнению с сегодняшним утром", — сказал собеседник агентства. В целях безопасности отселены более 2300 человек, в том числе свыше 1000 детей. Двести пятнадцать человек находятся в пунктах временного размещения, где их обеспечивают всем необходимым — трёхразовым горячим питанием, средствами гигиены, психологической, медицинской и информационной поддержкой.
Группировка по борьбе с паводком увеличивается. "Дополнительно в ликвидации последствий стихии задействованы будут задействованы 35 аварийно-восстановительных бригад со спецоборудованием. Они формируются из спасателей — курсантов высших учебных заведений МЧС", — сообщили в министерстве.
Всего в ликвидации последствий паводка задействованы более 3500 человек и свыше 600 единиц, в том числе 100 плавсредств.
В соседней со Ставропольским краем Адыгее паводковая ситуация также стабилизируется. Подтопленных домов в регионе не осталось, пока в воде остаются только 50 придомовых территорий. "Наблюдается устойчивый спад уровня воды", — сообщили в МЧС.