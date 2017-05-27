Людей с аварийно севшего Ми-8 в Приморье доставили в Дальнереченск

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Пассажиры и экипаж вертолёта Ми-8, совершившего жесткую посадку в Приморье, эвакуированы в Дальнереченск, пострадавший доставлен в больницу, сообщает пресс-служба в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

По информации краевого ГУ МЧС, в Приморье в субботу аварийную посадку совершил вертолет Ми-8, причиной ЧП стал отказ двигателя вертолета. По последним данным, пострадал один человек, погибших нет. На борту находились два члена экипажа и пять пассажиров.

"Пассажиры и экипаж вертолёта, совершившего жесткую посадку в Приморье, в 14.57 (мск) благополучно эвакуированы вертолётом Ми-8 в Дальнереченск. Пострадавший доставлен в городскую больницу Дальнереченска", — говорится в сообщении.