ОС при МВД проконтролирует ситуацию с задержанием мальчика в Москве

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Общественный совет при МВД России будет следить за ситуацией с задержанием в Москве ребенка, читавшего на улице стихи, сообщил РИА Новости председатель совет Анатолий Кучерена.

В ночь на субботу источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что московские полицейские задержали девятилетнего мальчика, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания мальчика на улице Воздвиженка, который, по данным ведомства, находился без сопровождения родителей. Позднее мальчика передали отцу, который прибыл в отдел полиции.

Кучерена рассказал, что накануне вечером выехал в ОВД по району Арбат и пригласил с собой ответственного дежурного по округу ЦАО. На месте он увидел мальчика Оскара, его отца Илью и мачеху Кристину, которая рассказала ему, что произошло. Кучерена добавил, что посмотрел видео задержания и отметил, что сотрудники полиции действовали "достаточно жестко", пытаясь затащить ребенка в полицейскую машину, несмотря на заверения мачехи, что ребенок с ней.

"Сотрудники полиции должны были вместе с ребенком пригласить проехать в отделение полиции и женщину, в случае если они не имели возможности проверить документы и установить их личности на месте. Вместо этого они жестко отбирают и увозят его без мачехи", — отметил собеседник агентства.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов утверждают, что ребенок находился на улице без взрослых.

"Действия сотрудников полиции демонстрируют нарушение прав ребенка и человека. Они должны были действовать в рамках закона", — добавил Кучерена.

"Я как председатель Общественного совета при МВД заявляю, что мы взяли на контроль эту ситуацию и будем внимательно следить за тем, какие будут приняты процессуальные решения. Мы дождемся результатов правовой и служебной оценки, которая будет дана действиям сотрудников полиции. Будем следить за развитием ситуации и осуществлять общественный контроль", — подчеркнул он.

Задержание мальчика в центре Москвы: Следком решил взяться за мачеху https://t.co/awqsnGTZgg pic.twitter.com/e7slBRKoE7 — InfoResist (@InfoResist) 27 мая 2017 г.

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