ОС при МВД проконтролирует ситуацию с задержанием мальчика в Москве

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Общественный совет при МВД России будет следить за ситуацией с задержанием в Москве ребенка, читавшего на улице стихи, сообщил РИА Новости председатель совет Анатолий Кучерена.
Кучерена рассказал, что накануне вечером выехал в ОВД по району Арбат и пригласил с собой ответственного дежурного по округу ЦАО. На месте он увидел мальчика Оскара, его отца Илью и мачеху Кристину, которая рассказала ему, что произошло. Кучерена добавил, что посмотрел видео задержания и отметил, что сотрудники полиции действовали "достаточно жестко", пытаясь затащить ребенка в полицейскую машину, несмотря на заверения мачехи, что ребенок с ней.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов утверждают, что ребенок находился на улице без взрослых.
"Действия сотрудников полиции демонстрируют нарушение прав ребенка и человека. Они должны были действовать в рамках закона", — добавил Кучерена.
"Я как председатель Общественного совета при МВД заявляю, что мы взяли на контроль эту ситуацию и будем внимательно следить за тем, какие будут приняты процессуальные решения. Мы дождемся результатов правовой и служебной оценки, которая будет дана действиям сотрудников полиции. Будем следить за развитием ситуации и осуществлять общественный контроль", — подчеркнул он.
Задержание мальчика в центре Москвы: Следком решил взяться за мачеху https://t.co/awqsnGTZgg pic.twitter.com/e7slBRKoE7— InfoResist (@InfoResist) 27 мая 2017 г.