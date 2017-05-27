Пассажиров Ми-8, аварийно севшего в Приморье, увезли на медосмотр

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пассажиров вертолета Ми-8, совершившего в субботу днем жесткую посадку в Красноармейском районе Приморского края, на вертолете вывезли с места ЧП и доставляют в населенный пункт Восток для осмотра врачами, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По информации краевого ГУ МЧС, аварийную посадку в субботу совершил вертолет Ми-8 в Приморье, причиной ЧП стал отказ двигателя вертолета. По последним данным, пострадал один человек, погибших нет. На борту находилось два члена экипажа и пять пассажиров.

"Все пассажиры, в том числе один пострадавший, доставляются для медицинского осмотра в населенный пункт Восток вертолетом Ми-2", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, аварийно севший вертолет принадлежит авиакомпании "Дальнереченск Авиа".