Пассажиров Ми-8, аварийно севшего в Приморье, увезли на медосмотр

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пассажиров вертолета Ми-8, совершившего в субботу днем жесткую посадку в Красноармейском районе Приморского края, на вертолете вывезли с места ЧП и доставляют в населенный пункт Восток для осмотра врачами, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Все пассажиры, в том числе один пострадавший, доставляются для медицинского осмотра в населенный пункт Восток вертолетом Ми-2", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по предварительным данным, аварийно севший вертолет принадлежит авиакомпании "Дальнереченск Авиа".