Пучков предложил помощь в ликвидации последствий наводнения на Шри-Ланке

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков направил министру по ликвидации стихийных бедствий Шри-Ланки телеграмму, в которой выразил свои соболезнования и готовность оказать помощь в ликвидации последствий сильнейшего наводнения, вызванного тропическим циклоном, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"От имени МЧС России примите мои искренние соболезнования в связи со стихийным бедствием, обрушившимся на Королевство Шри-Ланка. Сообщите, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными в деле борьбы с природной стихией", — говорится в документе.

В результате наводнений и оползней по данным местных властей на Шри-Ланке погибли 100 человек, еще 99 считаются пропавшими без вести. По данным Центра по ликвидации последствий бедствий, около 3 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома из-за природной катастрофы, вызванной проливными дождями. В настоящее время в стране проходят поисковые и спасательные операции, в которых участвуют службы безопасности, местные жители и военнослужащие. Кроме того, большое количество людей до сих пор остаются заблокированными в своих селах в результате стихийного бедствия.

МЧС России уже помогало Шри-Ланке после сильнейшего цунами в 2004 году, тогда в зону бедствия были направлены и российские спасатели, а аэромобильным госпиталем отряда "Центроспас" в 2005 году была оказана помощь сотням пострадавшим.