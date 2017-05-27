Задержанный в Москве мальчик сам рассказал полиции, что попрошайничает

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мальчик, задержанный в пятницу вечером в центре Москвы за попрошайничество, сам рассказал полицейским, что занимается сбором денег и находится без сопровождения родителей, сообщает столичный главк МВД на своем сайте.

В ночь на субботу источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что московские полицейские задержали девятилетнего мальчика, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания мальчика на улице Воздвиженка, который находился без сопровождения родителей.

"…Сотрудники полиции на улице Воздвиженка обнаружили 10-летнего ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин", — говорится в сообщении МВД. Ведомство отмечает, что ребенок "пояснил, как его зовут, а также что он занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей".

"Учитывая указанные обстоятельства, было принято решение забрать несовершеннолетнего с улицы, доставить в отдел полиции и вызвать для разбирательства его родителей", — заявляет полиция.

Согласно сообщению, когда мальчика сажали в служебный автомобиль, к полицейским подошла женщина, представившаяся соседкой ребенка, но полицейские отказались передать ей мальчика, так как это "являлось бы прямым нарушением закона". Получив отказ, женщина "начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона".

Позднее мальчика передали отцу, который прибыл в отдел полиции. "В ходе разбирательства установлено, что ребенок в момент его обнаружения полицейскими занимался попрошайничеством, но, учитывая, что ему не исполнилось 16-ти лет, он не является субъектом административного правонарушения", — говорится в сообщении.