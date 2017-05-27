Семья задержанного в Москве мальчика не стоит на учете в соцзащите

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Семья девятилетнего мальчика, задержанного полицией на Арбате в Москве, не стоит на учете, сообщили РИА Новости в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.
"Ребенок не сирота, не из нашего учреждения, семья на учете не состоит", — ответили в департаменте агентству.
Следователи заявили, что дадут правовую оценку действиям участников инцидента с задержанием читавшего стихи мальчика. Руководство центрального округа московской полиции назначило проверку по факту задержания. В ходе проверки планируется оценить действия сотрудников полиции. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова пообещала разобраться в ситуации.