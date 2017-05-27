В Минеральных Водах назвали сумму ущерба от паводка

Сотрудники МЧС в селе Левокумка, подтопленном в результате паводка в Ставропольском крае

Сотрудники МЧС в селе Левокумка, подтопленном в результате паводка в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 27 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Ущерб от паводка в селах Минераловодского городского округа, по предварительным данным, составил 188 миллионов рублей, сообщает администрация округа.

"По предварительным данным, ущерб составил 188 миллионов рублей. Окончательная оценка ущерба и объема аварийно-восстановительных работ будет произведена после того, как вода уйдет из населенных пунктов", — говорится в сообщении.

По уточненной информации на 11.00 мск, из-за проливных дождей и разлива реки Кумы подтоплено 1196 жилых домов на 20 улицах села Левокумка и 6 улицах посёлка Первомайский. Как отмечается, из зоны бедствия эвакуировано около 4 тысяч человек, от эвакуации отказались около 150 жителей поселений.

Уровень воды в реке Куме постепенно снижается, отмечено в сообщении.